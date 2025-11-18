"Какой риск?" - вице-президент Литовской ассоциации перевозчиков о сотрудничестве с Беларусью

Власти Литвы перекладывают ответственность на своих же перевозчиков, чей транспорт остался по ту сторону выдуманных Вильнюсом баррикад. Должен ли транспортный бизнес закладывать риски, сотрудничая с Беларусью, - комментарий вице-президента Литовской ассоциации перевозчиков для литовского русскоязычного портала.

Олег Тарасов, вице-президент Литовской ассоциации перевозчиков LINAVA:

"Мы строили этот транспортный бизнес 35 лет с момента обретения независимости, я сам в этом бизнесе с 96-го года. Мы всегда работали, не было никогда никаких проблем до сегодняшнего дня. Не было никогда обращений литовских перевозчиков к государству".

Беларусь - это страна, которая создала хаб между Востоком и Западом. "Мы же не белорусские грузы возим, - отметил Тарасов. - Беларусь, как и Литва, транзитная страна. Получается, что вдоль границ Беларуси созданы логистические центры, куда со всей Азии съезжаются товары".

При этом, подчеркнул он, не надо забывать, что там прекрасно работают поляки, латыши, словаки, хорваты.