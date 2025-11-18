Турчин: Страны ШОС в 2024 году продемонстрировали экономический рост

Именно сильная экономика - основа региональной безопасности. И страны ШОС в прошлом году продемонстрировали экономический рост почти в два раза выше среднемирового. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин, выступая на заседании глав правительств ШОС в Москве.

За четверть века Шанхайская организация сотрудничества сделала огромный шаг вперед, сегодня она объединяет тех, кто выступает за мир и процветание. Но впереди еще много совместной работы. Стратегия была озвучена несколько месяцев назад лидерами наших стран на саммите ШОС в Китае.