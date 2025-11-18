3.66 BYN
Более 20 человек осуждены в Литве по делу о воздушной контрабанде
Автор:Редакция news.by
Более 20 человек осуждены в Литве как участники воздушной контрабанды. Об этом сообщила генеральный прокурор, пишут литовские СМИ.
Ранее сообщали о проведении масштабной спецоперации против контрабандистов. К процессу привлекли более 100 сотрудников пограничной службы, полиции, таможни, службы борьбы с финансовыми преступлениями, всего проведено 30 обысков.
Во время проведения обысков контрабандистов были обнаружены десятки GPS-устройств для перевозки контрабанды по воздушным путям, а также контрабандные сигареты, огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотики.