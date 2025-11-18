Беларусь на площадке ПА ОБСЕ призвала вернуться к логике взаимной экономической выгоды

Беларусь призывает отказаться от конфронтации и вернуться к логике взаимной экономической выгоды. Позиция Минска прозвучала в рамках осенней сессии ПА ОБСЕ.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков подчеркнул, что торговля должна объединять, а не разделять. Беларусь осудила односторонние санкции, нарушающие международное право и подрывающие доверие.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня экономическое пространство ОБСЕ и всего евразийского региона все в большей степени разделено политическими барьерами, а не объединено экономическими связями. Вместо свободной и справедливой торговли наблюдается рост протекционизма, одностороннего давления и санкций".

Глава белорусской делегации указал на недопустимость односторонних ограничительных мер, противоречащих международному праву и Уставу ООН. Минск выступает за равноправное использование транспортных и энергетических коридоров. Сергей Рачков еще раз напомнил: Беларусь никогда не закрывала границ и не использовала их в политических целях. Минск активно работает в ЕАЭС и продвигает идею справедливой торговли без барьеров.