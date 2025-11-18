3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
На границе с Латвией обнаружены избитые кубинцы
Автор:Редакция news.by
Очередное европейское "гостеприимство": избитых кубинцев обнаружили на границе с Латвией, это мужчина и женщина.
По их словам, на латвийской стороне они подверглись жестокому избиению со стороны силовиков с применением электрошокера. После этого их силой выдворили на территорию Беларуси.
На белорусской стороне пограничники оказали беженцам первую помощь, вызвали медицинскую бригаду и следственно-оперативную группу.
У иностранцев диагностировали переохлаждение. Кроме многочисленных ссадин и гематом, у мужчины выявлены признаки черепно-мозговой травмы. Пострадавших госпитализировали в Браславскую центральную районную больницу, сообщили в ГПК Беларуси.