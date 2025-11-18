Дефлимпийские игры - 2025: белорус Гралько завоевал серебро в прыжках в высоту

Легкоатлет Роман Гралько принес Беларуси вторую медаль XXV летних Дефлимпийских игр в Японии.

В сектор для прыжков в высоту Роман на Дефлимпиаду ехал за медалью. Он и россиянин Денис Федоренков были отлично готовы, оставив с бронзой поляка, белорус и россиянин между собой решили судьбу золота. Не взяв высоту 2.07, Роман делает тактический шаг и переносит две оставшиеся попытки на 2.10.

Рома был близок к триумфу, но ни он, ни соперник не справились с этой планкой, поэтому победил Федоренков, так как ранее все же он взял 2.07. Еще одна награда у Беларуси.

Роман Гралько, серебряный призер XXV летней Дефлимпиады в прыжках в высоту:

"Медаль у нас, я рад, посвящаю ее семье, нашей стране! Кстати, медаль тяжелая - как в первый раз! Эмоции переполняют, но на этом, конечно не собираюсь останавливаться. Впереди еще два старта: прыжок в длину и тройной прыжок. О нас, как видите, все знают и нас уважают".

Сестра Романа, Маргарита, рядом, здесь же ее подопечная Анна Суровец, здесь же и личный тренер Романа Гралько Владимир Фомичев.

Еще одну медаль Беларуси старалась принести сегодня Екатерина Журбенкова в беге на 100 метров. Но ей не хватило всего 0,13 секунды, Катя четвертая.

Капитан Александр Черняк уверенно вышел в финал на дистанции 1500 метров, Александр Лобанов также поспорит за медали, но на дистанции 400 метров. Елена Терентьева вышла в финал на аналогичной дистанции у женщин. Напомним, Беларусь представляют 24 атлета, а всего участников на этой Дефлимпиаде более 3 тысяч из 78 стран