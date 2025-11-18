ГАИ усилила контроль за каршеринговыми авто на дорогах Беларуси

ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию. В этот раз на особом контроле арендные автомобили. В центре внимания - соблюдение правил дорожного движения.

В столице инспекторы выявляют факты нарушения водителями каршеринговых автомобилей установленных скоростных ограничений, правил маневрирования, которые нередко становятся причинами ДТП с тяжкими последствиями.