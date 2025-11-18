3.66 BYN
ГАИ усилила контроль за каршеринговыми авто на дорогах Беларуси
Автор:Редакция news.by
ГАИ проводит республиканскую профилактическую акцию. В этот раз на особом контроле арендные автомобили. В центре внимания - соблюдение правил дорожного движения.
В столице инспекторы выявляют факты нарушения водителями каршеринговых автомобилей установленных скоростных ограничений, правил маневрирования, которые нередко становятся причинами ДТП с тяжкими последствиями.
Госавтоинспекция напоминает: автомобиль, вне зависимости от того, арендный или личный, - это источник повышенной опасности. А значит, водителям необходимо проявлять максимум осторожности при участии в дорожном движении.