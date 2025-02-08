Какой была президентская неделя во Дворце Независимости - в рубрике "Время Первого"

Завершение недели, время подводить ее итоги. Какой была президентская неделя во Дворце Независимости? (Договорились о сотрудничестве с Хабаровском и Башкортостаном). Что изменится в полномочиях глав рай- и горисполкомов? (Ответы тоже были на этой неделе из дворца). И спасибо команде. (Александр Лукашенко провел встречу со своими доверенными лицами).