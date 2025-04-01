Приложиться к мощам святых и встретиться с монахами можно будет на пасхальном фестивале в Минске

Традиционный православный фестиваль "Радость" пройдет в культурном духовно-просветительском центре "Ковчег" Свято-Елисаветинского женского монастыря с 2 по 13 апреля, сообщает агентство "Минск-Новости".

В международной выставке-ярмарке примут участие монастыри и храмы Беларуси, России, Сербии, Сирии, Палестины, Молдовы, Греции. Впервые на фестиваль приглашены специальные гости - насельники Оптиной пустыни иеромонахи Мефодий (Капустин) и Иннокентий (Павлов).



С 4 по 6 апреля они проведут встречи с прихожанами и учениками монастырской школы.



Посетители форума также смогут приложиться к мощам преподобных Моисея и Антония Оптинских.

"В программе пасхального фестиваля - выступления детских коллективов, литературно-музыкальные программы, спектакли театральных коллективов, встречи с интересными людьми. Традиционно в дни форума также пройдут беседы со священниками, кинопоказы, лекции на тему здорового образа жизни, мастер-классы для детей и взрослых", - рассказали организаторы.

В Свято-Елисаветинском монастыре отметили, что события фестиваля будут интересны как тем, кто ходит в храм, так и всем тем, кто желает познакомиться с православием поближе. В дни форума с 11 по 13 апреля также запланирована выставка-ярмарка ремесленников "Добродел", на которой будут представлены уникальные изделия ручной работы мастеров Беларуси.