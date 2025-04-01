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Продажи билетов на "Славянский базар в Витебске" стартуют 2 апреля
Продажи билетов на XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стартуют 2 апреля, сообщили в Центре культуры "Витебск". Об этом пишет БЕЛТА.
В Витебске 2 апреля начнутся продажи билетов на концерты фестиваля. В ЦК "Витебск" напоминают, что касса в Летнем амфитеатре закрыта на ремонт, а ближайшие находятся в Духовском круглике и Концертном зале "Витебск". Они будут работать с 10.00.
"В Витебске улицы превратятся в одну большую фестивальную площадку. Самое главное, что в город приедут не только зрители, но и артисты. На этой неделе будет опубликована вся программа фестиваля, а также станут известны мероприятия в Летнем амфитеатре и концертном зале", - заявил директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.
XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 10 по 13 июля.