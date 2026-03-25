Профсоюзные инспекторы проверяют готовность сельхозорганизаций к посевной кампании

В период посевной традиционно в рейды выходят профсоюзы. В центре внимания находятся охрана и условия труда.

Во многих районах Беларуси в полях сейчас кипит работа: десятки тракторов работают в полную силу. К этой кампании аграрии готовятся заранее, ведь в подготовке к посевной важна каждая деталь.

В Клецком районе проходит проверка хозяйства "Красная звезда". Вместе с аграриями в поля выехали и профсоюзные инспекторы. Специалисты проверяют буквально все: от состояния техники и наличия аптечек до правильности оформления документов и проведения инструктажей.

Также смотрят за оснащением санитарно-бытовых помещений, обеспечение работников горячим питанием, питьевой водой, спецформой и средствами индивидуальной защиты. Главный приоритет - безопасность людей во время весенне-полевых работ.

Валерий Русаков, главный технический инспектор по охране труда Белорусского профсоюза агропромышленного комплекса:

"Я всегда обращаю внимание на дисциплину: она начинается с того места, где работники проходят так называемый предрейсовый и предсменный осмотр. Потом смотрю журналы инструктажей, смотрю обязательно, чтобы правильно заполняли, чтобы люди знали, о чем их проинструктировали, это же не просто момент: "Распишитесь, пожалуйста", и все. С людьми надо разговаривать ежедневно. Травматизм в республике большой, поэтому надо постоянно с людьми работать и создавать коллектив, тогда меньше проблем".

Готовность хозяйств к посевной профсоюзы проверяют круглый год. Только за 2025-й техническая инспекция труда проверили почти 700 сельхозорганизаций.

Итог рейдов: 2027 нарушений требований законодательства об охране труда - начиная от отсутствия средств первичного пожаротушения до плохих бытовых условий.