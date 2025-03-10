Промпредприятия Беларуси готовят для туристов интерактивы, узнали какие

Какие фишки готовят промпредприятия Беларуси для туристов в новом сезоне, рассказал на пресс-конференции "Март - месяц промышленного туризма в Беларуси" заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Кузнецов, пишет БЕЛТА.

По словам Андрея Кузнецова, перечень производственных экскурсий будет расширяться, планируется открывать новые объекты. В программы вводятся элементы интерактива. Иностранным гостям при посещении цехов предложат, например, поучаствовать в сборке трактора, комбайна, БелАЗа или автомобиля для своего региона.

"Понятно, что это не будет профессиональная сборка: где-то закрутить крепеж, разложить правильно гидравлику, проводку под наблюдением специалистов. Такая изюминка у нас будет в этом году", - отметил замминистра.

Кроме того, предприятия намерены активнее взаимодействовать с турагентствами для продвижения экскурсий. Рассматривается возможность доработки музейного пространства или открытия музеев.

В пример Андрей Кузнецов привел Минский часовой завод, где в конце 2023 года возобновил работу после реконструкции музей часового дела Беларуси. В 2024 году его посетили свыше 11,3 тыс. человек, состоялось более 700 экскурсий. Здесь представили несколько временных экспозиций. Самой значимой стала выставка "Минск - МКС", посвященная полету в космос Марины Василевской: были показаны часы "Луч", которые находились в космосе вместе с ней.

Намерен далее развивать промышленный туризм и концерн "Беллегпром". По словам заместителя председателя концерна "Беллегпром" Наталии Мурашко, предприятиям рекомендовано вводить в штатное расписание специалистов, которые могут профессионально проводить экскурсии по производству.

Видит перспективы этого направления и "Белгоспищепром". Заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц в пример привел Жабинковский сахарный завод, экскурсии на который организовали в конце прошлого сезона. "Получили хорошие отклики, попробуем развивать, - сказал он. - Также будем работать над качеством услуг".