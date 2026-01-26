Пропавший Богдан Юнчик найден в Пинске

Пропавший в минувшую пятницу, 23 января, 15-летний Богдан Юнчик найден. Богдан Юнчик найден, сейчас находится под присмотром правоохранителей, вскоре будет передан в семью, сообщает БрестСИТИ.



Местонахождение мальчика было установлено на ул. Дзержинского в городе Пинске - благодаря широкому информированию СМИ, неравнодушию граждан и слаженной работе задействованных в поисковой операции сотрудников. Реакция внимательных граждан не заставила себя долго ждать.



С несовершеннолетним все в порядке. Благодарим всех неравнодушных граждан, в том числе ПСО "Витязь", оказавших непомерную помощь в поисках.