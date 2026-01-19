Прорыв теплотрассы в Минске: специалисты работают над восстановлением системы

В Минске ликвидируют прорыв теплотрассы. Из-за утреннего ЧП без отопления и горячей воды остались жители пяти районов столицы. Сейчас аварийные службы восстанавливают температурный и гидравлический режим теплоснабжения. Для проезда спецтехники освобождают дорогу.

В районе ТЭЦ № 4 ведутся восстановительные работы участка тепловой магистрали, где произошло повреждение. Также специалисты запустили пиково-резервные котельные. В ближайшие несколько часов во все дома вернется тепло.

Павел Горудко, гендиректор РУП "Минскэнерго":

"Развернуты пиково-резервные котельные по городу Минску в нескольких районах. Они были выделены на собственный контур и начали оперативно приступать к восстановлению параметров теплоносителя, таких как давление и температура. На текущий момент все котельные работают в собственном контуре, температура теплоносителя растет, и в течение ближайших пару часов температурный режим будет восстановлен".

Температура в батареях и кранах с горячей водой упала утром в пяти районах столицы: Фрунзенском, Московском, Центральном, Советском и Октябрьском. Предварительная причина порыва магистрали - повышенная нагрузка, связанная с высокой температурой теплоносителя из-за морозной погоды.

В связи с аварией ограничено движение транспорта по улице Академика Карского - на участке от пересечения с улицей Школьной до улицы Маршала Лосика.

На место локализации аварии в Минске приехал мэр столицы Владимир Кухарев. Главе города доложили о проводимых в настоящее время работах. В течение дня все необходимые мероприятия будут завершены.