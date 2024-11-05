30 ноября - кульминация "Марафона единства" в Витебске. Город стал седьмым в патриотическом маршруте. Нашу северную столицу в эти дни максимально обогрели и вниманием, и эмоциями.

Завтра зима, а на улицах Витебска сплошные плюсы. Сегодня у горожан что ни встреча, то "Знаковая". И на фудкорте за чашкой кофе с руководителями ведущих СМИ Беларуси, и на площадке у Дворца спорта - единство в знании своей истории.

Глеб Лапицкий, гендиректор Центра культуры "Витебск", член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

"На витебской земле мы в этом году объединили 42 страны. Иногда мы объединяем страны, которым напрямую их правительства говорят: "Вам нельзя туда ехать". И люди через искусство идут к миру и взаимопониманию, тем самым показывая, что для нашего "Славянского базара в Витебске", для нашей славянской души нет никаких ограничений".

Это чувствуют и ценят сотни тысяч гостей, что проживают свое фестивальное лето вместе с витебчанами. Территория мира дает пример добрососедства и идеальную формулу даже не существования, дружбы. Для нее нужно как минимум говорить правду. Увы, пока трансляцию наших истинных ценностей блокируют на Западе, перевирают. Через те же интернет-ресурсы. Такой "базар" нам не нужен. И как его перепроверять, рассказали за чашкой кофе.

"Знаковая встреча": профессиональные секреты от руководителей республиканских СМИ

Говорили, что витебскую публику мало чем удивишь. Откровенно на фудкорте здесь тоже впервые. Встреча - знаковая. И не под фастфуд. А пища для размышлений и тем, кто завсегдатай таких заведений, и тем, кто больше по еде проверенной, домашней.

Руководители ведущих СМИ страны - БЕЛТА и Белтелерадиокомпании - как никогда о личном. Как на той стороне баррикад приписывают квадратные метры или вырывают чуть ли не слоги из контекста.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Хотелось с людьми поговорить о простом. А даже если о сложном, то простым языком. Нет ничего лучше личных примеров. Вы видели, я сегодня не стесняясь их приводил, потому что скрывать мне нечего. Тем более когда людям нужно рассказывать правду. В целом мероприятие произвело на меня очень хорошее впечатление. Нужно продолжать это делать на таких открытых площадках".

Председатель Белтелерадиокомпании отметил, что вопросы были разными, в том числе и с критическим подтекстом в отношении журналистской работы. "Здорово. Каждый имеет право на свою точку зрения. Нужно разговаривать друг с другом", - подчеркнул он.

Ирина Акулович, гендиректор телеграфного агентства БЕЛТА:

"Если бы мы здесь начали читать лекцию со словами "читайте нас, не читайте их", или "делайте так, или делайте сяк"… Понимаете, мы так устроены, нам нужны доказательства. Президент говорит классную правду: "Факты на стол". В данном случае сегодня были факты на экран".

Такое время, которое выбрало принцип перепроверять и быть на стороне истин. Витебску - городу-фениксу - не стоит доказывать, как сильна историческая правда. Только вдумайтесь! До войны население города - 180 тыс. А в июне 1944-го воинов-освободителей встретило всего 118 выживших.

Это в ДНК каждого белоруса. Нерв военного лихолетья здесь вскрыли. Особенно трепетно для региона, что взрастил мощное партизанское сопротивление. О нем и новый проект коллег издательского дома "Беларусь сегодня". Герои из народа - в стенах Художественного музея.

Школьникам в размышление. И просто горожанам, что пришли объединяться к Дворцу спорта. Партизаны восстали и здесь. Уличная выставка - премьера на "Марафоне единства".

Дмитрий Жук, директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня":

"Проект призван для того, чтобы наши ребята увидели через документы подвиг тех людей, которые в тылу врага сражались с фашистскими оккупантами, которые отстаивали нашу независимость".

Если забыли историю - "Марафон единства" запросто восполнит пробелы. Обо всем, что "родное", - вопросы квеста. Ажиотажный "ланцуг" в 80 команд. С вопросами справлялись на десятку.

И это экватор республиканской акции. Колыбель славянского единства стала седьмой в маршруте. И как умеет, раскачала энергию единения знакомыми аккордами.

"Просто огромный восторг от того масштаба, от той единой силы, которая подняла сегодня не единожды весь зал. Это непередаваемое ощущение. Я сам из Орши, и в следующие выходные ждем этот марафон у себя. Я думаю, что будет не хуже, 100 процентов", - поделился эмоциями зритель.

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению акции "Марафон единства":

"В мероприятия "Марафона единства" вовлекается все больше людей. И все больше людей нам говорят добрые слова о том, что то, что мы делаем, это нужно. То, что мы делаем, это важно. Все больше людей подходят и просто благодарят. Буквально сейчас на улице встретили семью, которая просто подошла, говорит: "Мы видели, что вы организаторы, просто пришли на праздник, хотим вам сказать спасибо". Это дорогого стоит, и мы все делаем правильно".