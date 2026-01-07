"Проявить себя и сработать еще четче" - в БСЖ рассказали о планах на Год белорусской женщины

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/684c7cc7-cb00-4ab5-9ade-c384fae29782/conversions/739aeab2-66ee-4da5-8731-028ee00c17c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/684c7cc7-cb00-4ab5-9ade-c384fae29782/conversions/739aeab2-66ee-4da5-8731-028ee00c17c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/684c7cc7-cb00-4ab5-9ade-c384fae29782/conversions/739aeab2-66ee-4da5-8731-028ee00c17c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/684c7cc7-cb00-4ab5-9ade-c384fae29782/conversions/739aeab2-66ee-4da5-8731-028ee00c17c6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская в "Актуальном интервью" назвала это решение большим подарком и особой ответственностью для организации.

"Это прекрасная инициатива, правда. Мы не ожидали, что год будет объявлен Годом белорусской женщины. Это большой подарок, конечно, не только для Белорусского союза женщин, потому что белорусская женщина сегодня представлена везде. Мы составляем 54 % населения нашей страны. Для нас, конечно, это особый почет, но и особая ответственность, как для общественного объединения в том числе, - подчеркнула председатель БСЖ.

Ольга Шпилевская:

"Это значит, что мы должны показать себя еще ярче. Показать все свои грани, которые у нас есть, которые, может быть, не раскрыты до конца. Решить проблемы, которые есть у женщин. По крайней мере, как можно ближе подойти к их решению. Я уверена, что у нас все получится".

По ее словам, союз продолжит все существующие проекты: "Мы продолжим все свои проекты. Мы сегодня представлены абсолютно во всех сферах. И это дает нам возможность еще шире себя проявить и сработать еще четче".

Ольга Шпилевская привела пример успешной работы по решению женских проблем. "У нас, например, появилась новая традиция в прошлом году. Благодаря Министерству юстиции, благодаря тому, что заместитель министра юстиции является членом правления Белорусского союза женщин, мы проводим бесплатные консультации в нашем офисе Белорусского союза женщин. Порядка 80 юристов в течение дня принимают всех желающих женщин, чтобы ответить на юридические вопросы. Мы тут же фиксируем, какие вопросы есть, и тут же можем сориентировать наших женщин БСЖ, которые в Совете Республики, в Палате представителей, где у нас есть какие-то моменты и нюансы, на которые нужно обратить внимание. И такая взаимосвязь дает нам возможность быстрее решать женские вопросы, женские проблемы", - рассказала она.