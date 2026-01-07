"В доме должно быть и мужское, и женское начало" - как сделать семью снова трендом

Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская после объявления Года белорусской женщины в "Актуальном интервью" рассказала, почему институт семьи остается фундаментом государства и общества, и как его нужно поддерживать в современных условиях.

"Молодая семья - это будущее страны, мы должны это четко понимать. Не сможем мы в одиночку, никогда мама-одиночка полноценно не воспитает детей, никогда отец один не воспитает полноценно детей, которые понимали бы, что такое семья, понимали бы, что такое семейные ценности. Поэтому нам нужно делать так, чтобы быть семьей было модно, круто, важно", - подчеркнула Ольга Шпилевская.

По ее словам, изменить современные тенденции можно только личным примером и конкретными действиями. "И эту тенденцию всеми возможными способами нужно ломать. Переломить ее насильно невозможно. Это можно делать только на конкретных примерах. Это можно делать на каких-то конкретных мероприятиях", - отметила председатель БСЖ.

Она признала, что современная жизнь сильно изменила отношения между полами: "Сегодня мужчины нас распустили, если честно. Мы действительно можем обходиться без вас, как и вы можете обходиться без нас, потому что есть стиральная машинка, которая постирает, посудомоечная машинка, которая помоет посуду".

Одним из решений она видит переезд молодых семей в регионы. "Почему я, например, очень ратую за приоритет развития регионов в Программе социально-экономического развития? Потому что, мне кажется, переезд молодой семьи в регионы, где у тебя есть частный дом, частная земля, увеличит ценность семьи и уменьшит количество разводов. Мне кажется, в этом есть хороший тренд, его нужно поддержать всеми возможными способами, можно даже разработать какую-то отдельную программу. Потому что на самом деле в этом будущее", - убеждена председатель союза.

Всегда должно быть в своем доме и мужское, и женское начало. Ольга Шпилевская