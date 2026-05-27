Расстрелял младенца в люльке - какой кровавый след оставил палач Ганс Ойген Зиглинг в годы ВОВ

Офицер Ганс Ойген Зиглинг - этнический немец, оставивший в 1940-х годах кровавый след на территории БССР.

Под руководством Ганса Ойгена Зиглинга совершались карательные операции с марта 1942 года по май 1945-го на территории Минской, Гродненской и Брестской областей. Также он совместно с участниками карательного отряда принимал участие в совершении массового убийства граждан - 1706 человек, из которых 238 лиц являлись детьми.

Расстрел нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b98f486f-1cd7-4d5e-926a-ff57367e46d1/conversions/98057527-7cc6-4c7a-a402-16290fc247c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b98f486f-1cd7-4d5e-926a-ff57367e46d1/conversions/98057527-7cc6-4c7a-a402-16290fc247c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b98f486f-1cd7-4d5e-926a-ff57367e46d1/conversions/98057527-7cc6-4c7a-a402-16290fc247c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b98f486f-1cd7-4d5e-926a-ff57367e46d1/conversions/98057527-7cc6-4c7a-a402-16290fc247c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ганс Ойген Зиглинг родился в 1912 году в Графенвёре и прожил до 1978 года. В 1940-х годах вступил в СС, в последующем возглавлял полицейские роты. В 1941-м попал в БССР, где изначально возглавил украинскую полицейскую роту, позже переформированную в 57-й батальон охранной полиции. С конца 1941-го Ганс Ойген Зиглинг совместно с пособниками стал выполнять указания руководства нацистской Германии по истреблению белорусского народа. Карателя считали беспощадным и очень жестоким. Например, под его руководством в деревне Жаулки Минской области были расстреляны и сожжены 512 жителей.

Численность 57-го батальона насчитывала не менее 500 человек, имевших большое количество стрелкового оружия - пулеметов, пушек. В батальон входили и советские люди, служившие в годы Великой Отечественной войны в Красной армии, но попавшие в плен и принявшие присягу на верность нацистской Германии.

Дело Ганса Зиглинга насчитывает 22 тома. При рассмотрении дела были заслушаны свидетели - родственники очевидцев карательных операций, - изучены показания свидетелей. "Немаловажным источником доказательств стали приговоры в отношении пособников Зиглинга, привлеченных в 1970-е годы к уголовной ответственности военными трибуналами Краснознаменного Белорусского военного округа. Пособники получили соответствующие наказания - от больших сроков лишения свободы до расстрела", - рассказал судья Верховного суда Беларуси Дмитрий Бубенчик в "Актуальном интервью".

Как отметил собеседник, в ходе рассмотрения уголовного дела присутствовал свидетель - родственник очевидца, сумевший выжить и наблюдавший обстоятельства убийства людей. Так, каратели приходили в дома и расстреливали взрослых и детей. Одного младенца расстреляли лежащим в люльке. Зверски убийцы относились к молодым девушкам - их насиловали, часто на виду у родителей.

Еще один факт геноцида зафиксирован в отношении троих парней-партизан. Нацистские преступники прибыли в населенный пункт Минской области, где и задержали молодых людей. "Сначала их зверски избили, далее перед командой Зиглинга была поставлена задача сопровождать парней через всю деревню в центр населенного пункта для публичного повешения. Там же собрали их родителей и жителей. Казнь происходила посредством установления партизан на повозку с лошадью. Один из парней, не дождавшись команды Ганса Зиглинга отвезти повозку вперед, сам спрыгнул с нее с лозунгом: "Простите, граждане, убивают невиновного". Три дня не разрешали снимать повешенных с виселицы. Зиглинг акцентировал внимание граждан, находящихся на площади, над тем, что это является примером для всех, кто будет иметь связь с партизанами", - привел исторические факты судья Верховного суда.

Дмитрий Бубенчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/342fe081-6250-494d-825c-0e80a78b422b/conversions/dde3bf32-2391-4d78-8504-8c74a85018c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/342fe081-6250-494d-825c-0e80a78b422b/conversions/dde3bf32-2391-4d78-8504-8c74a85018c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/342fe081-6250-494d-825c-0e80a78b422b/conversions/dde3bf32-2391-4d78-8504-8c74a85018c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/342fe081-6250-494d-825c-0e80a78b422b/conversions/dde3bf32-2391-4d78-8504-8c74a85018c8-xl-___webp_1920.webp 1920w Дмитрий Бубенчик

После войны Зиглинг жил в Нёрдлингене (земля Бавария, Германия. - Прим. news.by), не понес наказания и занимался предпринимательской деятельностью. В рамках оказания правовой помощи в 1970-е годы был сделан запрос в Федеративную Республику Германию с предоставлением материалов для привлечения всех руководителей батальонов, в том числе Ганса Ойгена Зиглинга, к уголовной ответственности за совершение преступлений на территории БССР в годы Великой Отечественной войны.