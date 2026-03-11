Возмездие спустя десятилетия: Ганса Зиглинга признали виновным в геноциде белорусского народа

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce3fb90f-28d3-47d7-b78d-b7d93f51a259/conversions/b66da36f-5f2e-4152-84cc-5bdad3d94aa1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce3fb90f-28d3-47d7-b78d-b7d93f51a259/conversions/b66da36f-5f2e-4152-84cc-5bdad3d94aa1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce3fb90f-28d3-47d7-b78d-b7d93f51a259/conversions/b66da36f-5f2e-4152-84cc-5bdad3d94aa1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce3fb90f-28d3-47d7-b78d-b7d93f51a259/conversions/b66da36f-5f2e-4152-84cc-5bdad3d94aa1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Верховным Судом Республики Беларусь вынесен приговор в отношении Ганса Ойгена Зиглинга (родился в 1912 году в земле Бавария, город Графенвер), одного из нацистских преступников, признанного виновным в совершении 13 эпизодов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

На территории БССР в годы ВОВ Зиглинг, исполняя преступные планы руководства нацистской Германии и вермахта, направленные на полное уничтожение белорусского народа, совместно с участниками руководимой им украинской полицейской роты и 57-го батальона охранной полиции Германии, участниками особого батальона СС Дирлевангера в ходе различных карательных операций лишил жизни не менее 1706 человек, включая 238 детей, престарелых людей, в том числе находящихся в состоянии беспомощности. Кроме того, пытались убить 30 человек. "Они выжили, но находились на месте расстрела, были ранены. Также под руководством и с его личным участием в ходе проведения карательных операций были сожжены 11 деревень, совершены хищения имущества граждан, обречение их на голодную смерть", - добавила государственный обвинитель по делу о геноциде Калина Горошко в "Актуальном интервью".

В деревне Копацевичи (сейчас Солигорский район Минской области) были лишены жизни путем расстрела и в последующем сожжения не менее 426 человек, в том числе дети, женщины и пожилые люди. Вначале населенный обстреляли из-за предположения нахождения там партизан. "Деревню окружили, выставили танковые пулеметы с двух концов деревни с целью не дать людям убежать в лес для спасения. В Копацевичах по несколько человек конвоировали в коровник, где и проводились расстрелы. После них каратели заходили в помещение и слушали, не стонал ли кто-то раненый. Таких людей добивали, а сарай закрывали и поджигали", - рассказала собеседница.

Везде нацистские приспешники действовали одинаково. Для проведения геноцида специально была разработана тактика окружения, убийств максимального количества людей или уничтожения всего населения. Помимо прочего, в предусмотренных приказах описывались цели, задачи и коммуникация.