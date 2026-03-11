Содрали кожу с жителя деревни, растерзали ребенка - факты карательных операций Ганса Зиглинга

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5660f98f-7025-4c23-bf8f-35de3dec4881/conversions/9f192f6b-0486-40e8-92f2-3d4ae11e6cb6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5660f98f-7025-4c23-bf8f-35de3dec4881/conversions/9f192f6b-0486-40e8-92f2-3d4ae11e6cb6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5660f98f-7025-4c23-bf8f-35de3dec4881/conversions/9f192f6b-0486-40e8-92f2-3d4ae11e6cb6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5660f98f-7025-4c23-bf8f-35de3dec4881/conversions/9f192f6b-0486-40e8-92f2-3d4ae11e6cb6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Верховный Суд Республики Беларусь вынес обвинительный приговор в отношении нацистского преступника Ганса Ойгена Зиглинга 1912 года рождения. Уроженец баварского города Графенвер признан виновным в совершении 13 эпизодов геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны.

Действуя в рамках преступных планов нацистского руководства по тотальному уничтожению белорусского народа, Зиглинг возглавлял карательные операции на территории БССР. Вместе с подчиненной ему украинской полицейской ротой, бойцами 57-го батальона немецкой охранной полиции, эсэсовцами из подразделения Дирлевангера он участвовал в массовых убийствах. Жертвами карателей стали не менее 1706 человек, среди которых 238 детей и старики.

На Раховичских хуторах (теперь Солигорский район) было уничтожено три дома, в котором проживали родные братья и их родственники. Хутор принадлежал Михаилу Броновицкому - единственному выжившему в ходе проведения карательной операции. Его жену, детей (3, 5 и 8 лет) каратели расстреляли в сарае. Он выжил благодаря дочери, которую держал на руках. Пуля попала в нее, а Михаил был ранен. "Точно было убито 25 человек. Михаил был 26-м, выжил. Им каратели говорили молиться и прощаться, ведь партизаны должны быть уничтожены. Ладно взрослые, а дети в чем виноваты, спросил Михаил Броновицкий. Ему ответили так: "Мы их тоже будем расстреливать, потому что они вырастут и станут партизанами", - рассказала в "Актуальном интервью" государственный обвинитель по делу о геноциде Калина Горошко.

Во время карательной операции в деревне Застаринье уничтожили не менее 382 человек, включая малолетних детей, престарелых людей и женщин. Согласно материалам дела, выжившие зашли в дом, где проживали их родственники, и увидели лежащего с размозженной головой и разорванного на части ребенка. Сами участники батальона подробно расписали, буквально разложили по полочкам все свои действия.

"Вот еще факт показаний одного из свидетелей из архивного уголовного отдела. Человек проживал с семьей. Отец воевал, а детей было шестеро. Когда каратели приблизились к дому, мама попросила спрятать совсем маленьких детей на чердак. Он успел отвести двоих, а трое находились с матерью в доме. Находясь на чердаке, услышал четыре выстрела. Понял, что убиты мама и трое его братьев или сестер. Этот человек на протяжении нескольких часов слышал стоны шестилетнего брата, бывшего еще в сознании и просившего маму дать ему воды", - поделилась фактом геноцида гособвинитель.

Обнаружены и другие факты зверств Ганса Зиглинга и его подчиненных. Из показаний свидетелей: "Односельчанина прибили гвоздями к дереву, содрали с него кожу, раздели догола и заставили бежать. Его расстреляли в спину".