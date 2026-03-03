Республиканский форум "Женщина и будущее деревни" проходит в Палате представителей

"Женщина и будущее деревни": форум с таким необычным названием проходит в Палате представителей. В белорусскую столицу съехались представительницы всех районов страны.

В Палате представителей, где обычно проходят строгие заседания, сегодня хозяйничают дамы. Все дело в том, что в Минск из разных районов страны приехали женщины. Причем те, которые отлично разбираются в том, чем и как сегодня живет белорусская деревня. Это женщины разных профессий, но однозначно профи своего дела. Предполагается, что они поделятся историями своего успеха, а еще расскажут, как они видят развитие села в ближайшие 5 лет.

Елена Молочко, администратор крестьянско-фермерского хозяйства "Вегетаблес":

"Очень почетная миссия - представить Брагинский район на этом форуме, думаю, что именно за женщиной стоит развитие белорусской деревни. Надо иметь эту большую любовь в сердце - сделать свой край позитивнее, лучше, счастливее".

Людмила Саленик, директор областной лаборатории по определению качественных показателей молока:

"Очень рада, что здесь присутствует большое количество людей, они приехали с наградами, с хорошим настроением, чтобы поучаствовать в данном мероприятии - форуме "Женщина и будущее деревни". Она должна быть современной, где должно быть большое количество молодежи, где должны веселиться дети, где должны строиться школы, детские сады, современные спортивные центры".

Хотелось бы обратить внимание, что в фойе Овального зала работает выставка под красивым названием "Пяшчота Зямлі беларускай у жаночых далонях". В экспозиции участвуют все области. Здесь представлены разные сферы: медицина - речь о современном оборудовании для оказания медицинской помощи сельским жителям, образование - чем могут похвастаться сельские школы, туризм - чем удивляют агроусадьбы и вообще агробизнес. Можно отыскать и уникальные изделия центра народных ремесел.