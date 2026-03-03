Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Республиканский форум "Женщина и будущее деревни" проходит в Палате представителей

"Женщина и будущее деревни": форум с таким необычным названием проходит в Палате представителей. В белорусскую столицу съехались представительницы всех районов страны.

В Палате представителей, где обычно проходят строгие заседания, сегодня хозяйничают дамы. Все дело в том, что в Минск из разных районов страны приехали женщины. Причем те, которые отлично разбираются в том, чем и как сегодня живет белорусская деревня. Это женщины разных профессий, но однозначно профи своего дела. Предполагается, что они поделятся историями своего успеха, а еще расскажут, как они видят развитие села в ближайшие 5 лет.

Елена Молочко, администратор крестьянско-фермерского хозяйства "Вегетаблес":

"Очень почетная миссия - представить Брагинский район на этом форуме, думаю, что именно за женщиной стоит развитие белорусской деревни. Надо иметь эту большую любовь в сердце - сделать свой край позитивнее, лучше, счастливее".

Изображение

Людмила Саленик, директор областной лаборатории по определению качественных показателей молока:

"Очень рада, что здесь присутствует большое количество людей, они приехали с наградами, с хорошим настроением, чтобы поучаствовать в данном мероприятии - форуме "Женщина и будущее деревни". Она должна быть современной, где должно быть большое количество молодежи, где должны веселиться дети, где должны строиться школы, детские сады, современные спортивные центры".

Изображение

Хотелось бы обратить внимание, что в фойе Овального зала работает выставка под красивым названием "Пяшчота Зямлі беларускай у жаночых далонях". В экспозиции участвуют все области. Здесь представлены разные сферы: медицина - речь о современном оборудовании для оказания медицинской помощи сельским жителям, образование - чем могут похвастаться сельские школы, туризм - чем удивляют агроусадьбы и вообще агробизнес. Можно отыскать и уникальные изделия центра народных ремесел.

Но самое главное: сегодня у каждой участницы форума есть возможность задать свой вопрос председателю Палаты представителей, озвучить свои предложения. В финале всех ждут музыкальные подарки - выступления артистов. В какой-то степени Палата представителей сегодня еще и сцена, где каждому есть что сказать.

Общество

форумМинск