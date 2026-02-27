Республиканский форум "Женщина и будущее деревни" пройдет в Минске

карандаш в женских руках. Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/575601c8-0256-4be7-a804-c88bae7a8f1c/conversions/33c30f43-9083-4377-ad70-5e71d12cde5d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/575601c8-0256-4be7-a804-c88bae7a8f1c/conversions/33c30f43-9083-4377-ad70-5e71d12cde5d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/575601c8-0256-4be7-a804-c88bae7a8f1c/conversions/33c30f43-9083-4377-ad70-5e71d12cde5d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/575601c8-0256-4be7-a804-c88bae7a8f1c/conversions/33c30f43-9083-4377-ad70-5e71d12cde5d-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Овальном зале Дома правительства 3 марта состоится масштабный республиканский форум под названием "Женщина и будущее деревни".

Это одно из центральных мероприятий Года белорусской женщины - 2026.

На встречу приедут представительницы всех 118 районов Беларуси - те женщины, которые каждый день своим трудом поддерживают жизнь на селе.

Среди участниц - учительницы, врачи, труженицы агропромышленного комплекса и многие другие профессии. Всех их объединяет одно: искренняя забота о том, чтобы белорусская деревня становилась все более современной, комфортной и привлекательной для жизни.

С трибуны лучшие из лучших расскажут о своих достижениях, повседневных вызовах и о том, каким они видят будущее сельских территорий.

Особое внимание будет уделено новой Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Именно в ее контексте прозвучат самые актуальные предложения и видения.

Форум пройдет по инициативе депутатов Палаты представителей Национального собрания при поддержке Министерства культуры.