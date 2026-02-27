Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Республиканский форум "Женщина и будущее деревни" пройдет в Минске

карандаш в женских руках. Фото БЕЛТА

В Овальном зале Дома правительства 3 марта состоится масштабный республиканский форум под названием "Женщина и будущее деревни".

Это одно из центральных мероприятий Года белорусской женщины - 2026.

На встречу приедут представительницы всех 118 районов Беларуси - те женщины, которые каждый день своим трудом поддерживают жизнь на селе.

Среди участниц - учительницы, врачи, труженицы агропромышленного комплекса и многие другие профессии. Всех их объединяет одно: искренняя забота о том, чтобы белорусская деревня становилась все более современной, комфортной и привлекательной для жизни.

С трибуны лучшие из лучших расскажут о своих достижениях, повседневных вызовах и о том, каким они видят будущее сельских территорий.

Особое внимание будет уделено новой Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Именно в ее контексте прозвучат самые актуальные предложения и видения.

Форум пройдет по инициативе депутатов Палаты представителей Национального собрания при поддержке Министерства культуры.

В фойе Овального зала откроется выставка "Пяшчота зямлі беларускай у жаночых далонях". Она покажет, как много тепла, красоты и силы вкладывают сельские женщины в сохранение и развитие родной земли.

