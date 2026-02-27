3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Республиканский форум "Женщина и будущее деревни" пройдет в Минске
В Овальном зале Дома правительства 3 марта состоится масштабный республиканский форум под названием "Женщина и будущее деревни".
Это одно из центральных мероприятий Года белорусской женщины - 2026.
На встречу приедут представительницы всех 118 районов Беларуси - те женщины, которые каждый день своим трудом поддерживают жизнь на селе.
Среди участниц - учительницы, врачи, труженицы агропромышленного комплекса и многие другие профессии. Всех их объединяет одно: искренняя забота о том, чтобы белорусская деревня становилась все более современной, комфортной и привлекательной для жизни.
С трибуны лучшие из лучших расскажут о своих достижениях, повседневных вызовах и о том, каким они видят будущее сельских территорий.
Особое внимание будет уделено новой Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Именно в ее контексте прозвучат самые актуальные предложения и видения.
Форум пройдет по инициативе депутатов Палаты представителей Национального собрания при поддержке Министерства культуры.
В фойе Овального зала откроется выставка "Пяшчота зямлі беларускай у жаночых далонях". Она покажет, как много тепла, красоты и силы вкладывают сельские женщины в сохранение и развитие родной земли.