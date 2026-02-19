Рестораны, ставки, Мальдивы за счет тяжелобольного ребенка: история падения гродненского блогера

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0b6738d-9afe-444a-97f7-c0cb9d182405/conversions/f9370be2-473b-451d-92ff-9702830062a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0b6738d-9afe-444a-97f7-c0cb9d182405/conversions/f9370be2-473b-451d-92ff-9702830062a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0b6738d-9afe-444a-97f7-c0cb9d182405/conversions/f9370be2-473b-451d-92ff-9702830062a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0b6738d-9afe-444a-97f7-c0cb9d182405/conversions/f9370be2-473b-451d-92ff-9702830062a7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

В Беларуси зарегистрировано порядка 1,5 тыс. благотворительных организаций. За последние 3 года собрано более 1 млрд белорусских рублей. Но не все добродетели занимаются благими делами. Такие случаи подробно рассмотрели в проекте "На контроле Президента".

Вспомним подробности резонансного дела с участием гродненских блогеров. 17-летний житель областного центра и его 37-летняя подруга летом 2025 года организовали якобы благотворительный сбор для помощи Ване Стеценко.

9-летний мальчик из областного центра нуждался в дорогостоящем лечении. У мальчика смертельное генетическое заболевание - мышечная дистрофия Дюшенна-Беккера. Стоимость препарата, способного остановить течение опасного заболевания - 2,9 млн долларов. И вместо того, чтобы помочь малышу, звезды соцсети решили нажиться на его беде.

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси:

"Насторожил, во-первых, несовершеннолетний возраст инициатора сбора. Во-вторых, это был сбор под видом помощи тяжелобольному ребенку, при этом поступали огромные средства, которые выводились наличными из оборота, с банковских счетов. Третье - использование для увеличения средств со сборов отдельных инструментов бизнес-модели, к примеру, розыгрышей ценных подарков, денежных призов, лотереи".

На счета и абонентские номера несовершеннолетнего блогера, его матери, знакомых в общей сложности было перечислено свыше 1,5 млн белорусских рублей. И тут началась красивая жизнь: рестораны, новая одежда, премиум авто, элитное жилье, отдых за границей. Только на ставках "добродетель" проиграл более чем 100 тыс. рублей.

На допросе блогер показал, что, похоже, так и не осознал, что натворил: "Я проводил розыгрыши. Люди переводили деньги. Кто хотел, тот переводил. Я не говорил, что это была благотворительная акция. Это был розыгрыш. И мой косяк был только в том, что он был не зарегистрирован. Вот и все. Я от себя, добрая душа, решил какой-то процент выдать Ване Стеценко".

Не хочется расстраивать многочисленных подписчиков гродненского блогера, но его сложно назвать кумиром. Состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, за время учебы сменил пять школ, не поступил в учебные заведения, официально нигде не работает. Живет за счет доходов от блога и рекламы, хотя в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован.

Олег Ярошеня, начальник ОБЭП Октябрьского РУВД г. Гродно:

"Из собранных не менее 1,5 млн рублей, со слов фигуранта, 200 тыс. передали маме ребенка, а 315 тыс. потратили на подарки для участников стрима. Куда ушли остальные деньги, фигурант пояснить не смог. Есть основания полагать, что они были потрачены на красивую жизнь: поездки в премиальные туры на Мальдивы и в Арабские Эмираты, аренду элитного жилья, ставки на азартные игры, дорогую парфюмерию и иное".

Как добавил он, действиям обоих фигурантов дана правовая оценка. За данное преступление им грозит до 12 лет лишения свободы.

Заблокированные средства на лечение тяжелобольного Вани Стеценко блогер, несмотря ни на что, перечислять отказался. По-прежнему надеется, что получит к ним доступ и продолжит свою беззаботную жизнь. Лайки подписчиков, популярность в сети и легкие деньги оказались важнее человеческой жизни. Размышлять о том, что такое хорошо и что такое плохо, парень, скорее всего, будет за решеткой.