5 квартир и 25 авто - как директор благотворительного фонда "помогал" себе, а не больным детям
В Беларуси зарегистрировано порядка 1,5 тыс. благотворительных организаций. За последние 3 года собрано более 1 млрд белорусских рублей. Но не все добродетели занимаются благими делами. Такие случаи подробно рассмотрели в проекте "На контроле Президента".
Два года назад 26-летний житель Минска зарегистрировал благотворительный фонд под названием "Помощь тяжелобольным детям". Будучи единственным работником и директором фонда, он решил заодно помочь себе.
Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:
"Занимая пост директора, мужчина единолично контролировал деятельность фонда, производил расходные операции, заключал договоры, а также совершал все юридически значимые действия и формальности. В проведённых проверочных мероприятиях было установлено, что значительная часть денежных средств, которая поступила на расчётный счёт фонда, была израсходована на цели, не связанные с благотворительностью".
Он также привел пример: "По состоянию на октябрь 2025 года из поступивших более 1,5 млн белорусских рублей на благотворительные цели было израсходовано лишь около 55 тыс".
Деньги он тратил на личные бытовые нужды, покупал автомобили.
"Опасаясь, что им могут заинтересоваться правоохранительные органы, приобретаемое движимое и недвижимое имущество директор фонда регистрировал на третьих лиц, - обозначил оперативный сотрудник управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску. - Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено принадлежащие ему 5 квартир в городе Минске и 25 автомобилей, оформленные на подставных лиц. На все это имущество наложен арест".