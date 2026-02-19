5 квартир и 25 авто - как директор благотворительного фонда "помогал" себе, а не больным детям

5 квартир и 25 авто - как директор благотворительного фонда "помогал" себе, а не больным news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccc02c8f-332f-4f69-a8aa-b88b9d1a4d6e/conversions/78ea8da3-9418-457e-b5bc-a8610c3586d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccc02c8f-332f-4f69-a8aa-b88b9d1a4d6e/conversions/78ea8da3-9418-457e-b5bc-a8610c3586d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccc02c8f-332f-4f69-a8aa-b88b9d1a4d6e/conversions/78ea8da3-9418-457e-b5bc-a8610c3586d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ccc02c8f-332f-4f69-a8aa-b88b9d1a4d6e/conversions/78ea8da3-9418-457e-b5bc-a8610c3586d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси зарегистрировано порядка 1,5 тыс. благотворительных организаций. За последние 3 года собрано более 1 млрд белорусских рублей. Но не все добродетели занимаются благими делами. Такие случаи подробно рассмотрели в проекте "На контроле Президента".

Два года назад 26-летний житель Минска зарегистрировал благотворительный фонд под названием "Помощь тяжелобольным детям". Будучи единственным работником и директором фонда, он решил заодно помочь себе.

Юрий Кардымон, замначальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

"Занимая пост директора, мужчина единолично контролировал деятельность фонда, производил расходные операции, заключал договоры, а также совершал все юридически значимые действия и формальности. В проведённых проверочных мероприятиях было установлено, что значительная часть денежных средств, которая поступила на расчётный счёт фонда, была израсходована на цели, не связанные с благотворительностью".

Он также привел пример: "По состоянию на октябрь 2025 года из поступивших более 1,5 млн белорусских рублей на благотворительные цели было израсходовано лишь около 55 тыс".

Деньги он тратил на личные бытовые нужды, покупал автомобили.