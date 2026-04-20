Рик Санчес: Лукашенко говорит от сердца - это очень необычно, если учитывать, что он политик

"Александр Лукашенко один из самых искренних политиков, с которыми я делал интервью", - заявил журналист RT Рик Санчес в эксклюзивном интервью "Первому информационному" телеканалу.

По мнению обозревателя, Президент Беларуси имеет свое четкое мнение, за что его так не любят "демократические" политики Запада.

"У меня сложилось впечатление, что он очень искренний человек, что он неподдельный и понятный. Он не переживает о том, понравятся ли его ответы кому-нибудь. Он говорит от сердца, это очень необычно, если учитывать, что он политик, - рассказал журналист. - Я ощутил некоторое сходство с ним. Я вырос на Кубе, в бедности. У моих родителей не было денег, мы приехали в Соединенные Штаты как иммигранты. И он поделился со мной своей историей. Он выходец из коммунистической страны, из СССР, вырос в бедности, но проложил себе путь. От него исходит приятная энергетика".