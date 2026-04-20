3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Рик Санчес: Лукашенко говорит от сердца - это очень необычно, если учитывать, что он политик
"Александр Лукашенко один из самых искренних политиков, с которыми я делал интервью", - заявил журналист RT Рик Санчес в эксклюзивном интервью "Первому информационному" телеканалу.
По мнению обозревателя, Президент Беларуси имеет свое четкое мнение, за что его так не любят "демократические" политики Запада.
"У меня сложилось впечатление, что он очень искренний человек, что он неподдельный и понятный. Он не переживает о том, понравятся ли его ответы кому-нибудь. Он говорит от сердца, это очень необычно, если учитывать, что он политик, - рассказал журналист. - Я ощутил некоторое сходство с ним. Я вырос на Кубе, в бедности. У моих родителей не было денег, мы приехали в Соединенные Штаты как иммигранты. И он поделился со мной своей историей. Он выходец из коммунистической страны, из СССР, вырос в бедности, но проложил себе путь. От него исходит приятная энергетика".
Говоря о самом интервью, Рик Санчес отметил, что ни один вопрос не был заранее согласован. Ничего в интервью не было подготовлено заранее, не считая его подготовки как журналиста. "И думаю, что Лукашенко тоже про меня читал, потому что он знал мою биографию. В интервью не было ничего, что проговорено, спланировано, срежиссировано заранее. Ничего. Двое взрослых мужчин, которые за время разговора стали друзьями, два часа открытого разговора про жизнь и ситуацию в мире", - подчеркнул ведущий телеканала.