Романов: Для Беларуси и России более интересна экономическая теория автаркии

Важнейшее событие в политической жизни Союзного государства состоялось накануне в Москве - заседание Высшего госсовета под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко. По его итогам было подписано семь документов, которые регламентируют дальнейшее развитие союзных отношений Беларуси и России.

Сегодня этому вопросу уделяется особое значение на высшем уровне. Минск и Москва консолидируют усилия перед лицом нарастающих внешних вызовов. Стремительная милитаризация стран Западного блока и использование незаконных мер экономического воздействия вынуждают реагировать и принимать соответствующие решения.

Беларусь и Россия развивают союзнические отношения

В своих решениях лидеры Союзного государства исходят из интересов граждан и запросов людей на местах. Такой подход позволяет улучшать качество жизни через реализацию конкретных программ. Об этом в интервью "Первому информационному" рассказал доктор философских наук, депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Романов.

Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании Высшего госсовета несколько раз подчеркнул, что те решения, которые принимаются в феврале 2026 года, которые принимались ранее на ВГС, все они так или иначе направлены на обеспечение интересов белорусского и российского общества и государства, но не абстрактно, а через повышение благосостояния конкретных людей, сказал он. Это создание новых высокотехнологичных производств, новые рабочие места, занятость. Соответственно, это налоги и многие другие социально-экономические результаты такой деятельности.

Олег Романов:

"Нужды каждого человека не ограничиваются только его собственным кошельком. Это и безопасность, и возможность жить в свободной стране. А для этого надо принимать решения, которые стоят как бы над отдельным человеком и через месяцы и годы будут ему служить".

Он привел в пример идею технологического суверенитета. "Это означает, что Беларусь и Российская Федерация имеют все необходимое (или, по крайней мере, критически необходимое) для обеспечения собственного производства и технологического процесса. Мы не зависим от третьих стран, которые захотят - продадут, не захотят - не продадут необходимые комплектующие для производства, сборки и так далее. Это важно, потому что если этого нет и против нас вводятся очередные незаконные ограничения или санкции, это может привести к остановке производства. А это означает безработицу, снижение уровня заработной платы и многое чего. В конечном счете технологический суверенитет также работает на отдельного человека, на его безопасность и благосостояние", - подытожил депутат.

Олег Романов:

"Западные "гуру" экономической мысли учили нас, что международное разделение труда - это очень полезно, эффективно и экономически оправдано. Например, одна страна специализируется на производстве одной части продукта, другая - на производстве другой части продукта. В конечном счете, объединяя усилия, они получают сложный продукт, и каждый из этого имеет выгоду. На определенном этапе это действительно работало, могло приносить определенные экономические дивиденды, но мы видим, как властно в экономику вмешивается политика. Политические мотивы и резоны часто не имеют под собой какой-то нравственной или гуманитарной составляющей. И поэтому сегодня для Республики Беларусь и Российской Федерации гораздо более интересна экономическая теория автаркии".