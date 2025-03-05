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Роскосмос предложил Союзному государству реализовать три новые программы
Встреча гендиректора Роскосмоса Дмитрия Баканова и госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева состоялась в Москве. На ней обсудили сотрудничество России и Беларуси, сообщает ТАСС.
В частности, Роскосмос предложил к рассмотрению три новые программы и один проект объемом 6,3 млрд рублей, сообщили в госкорпорации.
Баканов отметил, что сотрудничество с Беларусью является одним из приоритетных международных направлений деятельности Роскосмоса. "Большое значение придаем совместным научно-исследовательским и технологическим работам в рамках программ Союзного государства, опытно-конструкторским работам, использованию интегрированной российско-белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли", - добавил глава госкорпорации.
По словам Мезенцева, сейчас уже реализованы семь программ Союзного государства общим объемом более 8,57 млрд рублей. "В стадии реализации находится восьмая - "Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств для многоспутниковых группировок малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли" (Комплекс-СГ)", - сказал он.
Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что дано поручение о включении с 2026 года материальных результатов в реестр собственности Союзного государства, чтобы обеспечить их внедрение и коммерциализацию.