Рост военных расходов ведет к снижению уровня жизни граждан Европы, убежден эксперт Чирков
Автор:Редакция news.by
Наращивание бюджетов в пользу милитаризации подрывает социальное положение граждан Европы.
Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):
"Увеличение финансирования оборонных расходов и милитаризации, котрая сейчас не в интересах европейских стран, приведет к самым тяжелым социальным последствиям. Мы видим, что социальные последствия после введения санкций для Европы тяжелые. Это снижение зарплат, снижение уровня жизни. А увеличение расходов на оборону, на различные военные мероприятия, я думаю, ухудшит ситуацию многократно".