Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Рост военных расходов ведет к снижению уровня жизни граждан Европы, убежден эксперт Чирков

Наращивание бюджетов в пользу милитаризации подрывает социальное положение граждан Европы.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):

"Увеличение финансирования оборонных расходов и милитаризации, котрая сейчас не в интересах европейских стран, приведет к самым тяжелым социальным последствиям. Мы видим, что социальные последствия после введения санкций для Европы тяжелые. Это снижение зарплат, снижение уровня жизни. А увеличение расходов на оборону, на различные военные мероприятия, я думаю, ухудшит ситуацию многократно".

Разделы:

ОбществоМнение

Теги:

Европамилитаризацияэксперты