В 2024 году Польша оказалась на первом месте по масштабам милитаризации в Европе. И, судя по всему, перед президентскими выборами готова снова сыграть на обострении отношений с соседом. Такое мнение в эфире программы "Тренды" высказал эксперт российского Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, Запад может задействовать так называемый белорусский фактор для срыва возможных мирных соглашений между Россией и Украиной.

Даже если предположить, что стороны близятся к переговорам, то возрастает вероятность различных провокаций, направленных на то, чтобы эти потенциальные переговоры сорвать, высказал мнение военный эксперт. "И, соответственно, эти сценарии, связанные с блокадой Приднестровья, попытки блокады Балтийского моря, атаки на "Южный поток", попытки организовать дестабилизацию в Беларуси - это как бы рабочие инструменты для того, чтобы попытаться не допустить деэскалации войны в Украине, а наоборот затянуть ее, - считает Рожин. - Потому что на такие действия, естественно, будут какие-то ответные меры. Шаг за шагом стороны вместо приближения к каким-то переговорам от них отдаляются. И противниками Трампа достигается стратегическая цель по недопущению остановки войны".