Руководитель и промышленник: почему Тамару Дудко считали особенным человеком

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Тамара Дудко оставила яркий след в истории благодаря своему таланту и многогранности.

Женщина-политик, руководитель, парламентарий, промышленник, лидер в сфере экономики и социальной жизни - сегодня норма. А в середине 1990-х годов такие попадали скорее в разряд уникальных. Именно так называют Тамару Дудко подруги и соратницы по самой массовой и авторитетной женской организации в стране - Белорусского союза женщин. Она стояла у истоков, и создавать союз по кирпичикам ей довелось в непростые для всех времена.

Тамара Дудко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a93aeeca-6b3a-4f7f-9257-29c5570db166/conversions/b5b8b94f-3fea-47e2-bc99-8ec35bb8f51b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a93aeeca-6b3a-4f7f-9257-29c5570db166/conversions/b5b8b94f-3fea-47e2-bc99-8ec35bb8f51b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a93aeeca-6b3a-4f7f-9257-29c5570db166/conversions/b5b8b94f-3fea-47e2-bc99-8ec35bb8f51b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a93aeeca-6b3a-4f7f-9257-29c5570db166/conversions/b5b8b94f-3fea-47e2-bc99-8ec35bb8f51b-xl-___webp_1920.webp 1920w Тамара Дудко

Первый заместитель председателя БСЖ (1999-2016 гг.) Регина Давидович вспомнила, как развалился СССР, а вместе с ним перестала действовать и огромная организация под названием Комитет советских женщин. Тамара Николаевна в то время возглавляла Совет женщин города Минска. Ей пришлось собрать узкий женский круг, чтобы обсудить, что делать дальше, ведь комитета больше не существовало. "Она хотела, чтобы у нас была своя женская организация. После высказанной мечты начались дискуссии, беседы, стали советоваться с девчатами в регионах. Так и родилась идея о создании Белорусского союза женщин", - рассказала она.

Это были времена сильных - тех, кто не ждал инициатив, а предлагал их сам. С развалом Советского Союза нужно было помогать государству строить свою новую и суверенную страну, а еще помогать удержаться на плаву тем, кто оказался в растерянности.

Особенным человеком ее считали многие. Тамара Дудко сумела доказать, что девочке из глубинки под силу сделать отличную карьеру, стать полезной обществу и государству, заботливой дочерью и мамой, хорошей хозяйкой и талантливым руководителем. Она также была опытным производственником, народным депутатом во время СССР, а потом и вице-спикер Совета Республики уже в суверенной Беларуси. За все заслуги ее наградили Орденом Дружбы народов.

Надежда Лось, председатель Совета старейшин Минской городской организации БСЖ:

"Был открыт кризисный центр социальной поддержки женщин. Мы переучивали, давали им новую профессию, специальность, оказывали поддержку, которая необходима именно женщинам. Тамара Николаевна любила повторять, что чисто женских проблем не бывает. Это проблемы всего общества".

Те, кто сталкивался с Тамарой Дудко по службе в кабинетах Партизанского райисполкома в Минске, который она возглавляла в советское время, вспоминают чуткость и желание помочь людям - эти же принципы наполнили и акции БСЖ.

Надежда Лось добавила, что первое знакомство показало ей, что она имеет дело с незаурядным человеком, а мудрым и очень умным, а еще женщиной, которая оставила неизгладимый след в жизни председателя Совета старейшин. По ее словам, Тамара Дудко всех покоряла чутким сердцем и состраданием к людям. "На территории Партизанского района тогда размещался дом-интернат № 4, и у нее была дружба с воспитанниками этого интерната. Она проявляла заботу об их будущем", - поделилась воспоминаниями женщина.

Тысячи совершенных добрых дел, занятие благотворительностью, создание образовательных и культурных проектов наполняли жизнь союза, который активно продвигал идеи женщин. Но главное, что в центре команды горело яркое сердце.

Сочетание в одном человеке неимоверной энергии с любовью к жизни заряжало всех, кто был рядом с Тамарой Дудко.

Регина Давидович:

"Она покоряла своим обаянием. Мы всегда брали пример, в чем она одета, как выходит, что говорит. У нее всегда было все искренне, потому что это был посыл души. Именно этим она и завоевала доверие и любовь. У Тамары Николаевны было любимое выражение, которое и сейчас есть в обиходе: "Дорогие подруги". Куда бы она ни приходила, она то произносила, а это много значит".

Эта известная фотография, которую до сих пор с трепетом обсуждают свидетели тех событий. На ней запечатлено, как в Минске открывают общественную приемную союза. Для многих это стало импульсом, ведь женские инициативы были поддержаны Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Этому человеку удалось доказать, что женщина может быть хорошим руководителем, общественницей. Доказала своим примером, что если поставить цель, то можно ее достичь, а завоевать уважение необходимо своим трудом, конкретным делом, которое взял себе на заметку и воплотил в жизнь", - считает член Президиума БСЖ (1999-2016 гг.) Людмила Воблова.

Те, кто знал Тамару Дудко, говорят, что она стойко преодолевала все трудности и верила, что только испытания делают человека человеком, учат переживать и творить добро и идти к новым вершинам.

К сожалению, жизнь Тамары Николаевны оборвалась на взлете, в результате автокатастрофы. Она ушла из жизни, но после себя оставила не только светлую память, но и дело, которое подхватили ее подруги и соратницы.