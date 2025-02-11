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Руководителем медиахолдинга Союзного государства стала Екатерина Абрамова

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Фото: РИА Новости

Главой медиахолдинга Союзного государства России и Беларуси (СГ) назначили Екатерину Абрамову. Об этом заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, сообщает ТАСС.

"Председателем Совета министров Союзного государства, главой российского правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным принято решение о назначении главой медиакомпании Союзного государства Екатерины Абрамовой. Опытный журналист, хороший организатор, руководитель", - сказал он журналистам.

Союзное государство