Рыженков на заседании коллегий МИД Беларуси и России: безопасность должна быть единой для всех

В Москве проходит заседание коллегий МИД Беларуси и России.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, подобный формат мероприятий Москва проводит только с белорусскими партнерами, что говорит о беспрецедентно высоком уровне координации между Беларусью и Россией. Сергей Лавров также подчеркнул, что Москва и Минск солидарны по подавляющему числу международных вопросов, что отражается на разных площадках: от ОДКБ до ШОС и БРИКС. Страны взаимно и активно поддерживают политические инициативы друг друга.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Как я уже упомянул, мы сообща продвигали на всех международных площадках инициативу Александра Григорьевича Лукашенко (Президента Беларуси - прим. ред.) по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Она идет в русле инициативы Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы активно помогали обеспечить успех III Минской международной конференции по евразийской безопасности в октябре нынешнего года и с удовлетворением отмечаем расширение круга стран, которые разделяют наши подходы и готовы присоединиться к соответствующей работе".

Динамично развивающиеся отношения Беларуси и России ставят целью не только совместное развитие двух государств, но и решение региональных проблем.

"В то время как Европа выбирает курс на милитаризацию, закрытие границ и политику санкций, мы вместе с российскими коллегами выстраиваем принципиально новую иную модель - архитектуру безопасности, основанную на взаимном доверии и союзнических обязательствах, - обозначил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. - В этом контексте важна наша совместная работа по укреплению доверия и созданию устойчивой архитектуры безопасности на нашем общем евразийском пространстве. Наша принципиальная позиция остается неизменной: безопасность должна быть единой и неделимой для всех".