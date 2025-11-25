3.70 BYN
Рыженков на заседании коллегий МИД Беларуси и России: безопасность должна быть единой для всех
В Москве проходит заседание коллегий МИД Беларуси и России.
Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, подобный формат мероприятий Москва проводит только с белорусскими партнерами, что говорит о беспрецедентно высоком уровне координации между Беларусью и Россией. Сергей Лавров также подчеркнул, что Москва и Минск солидарны по подавляющему числу международных вопросов, что отражается на разных площадках: от ОДКБ до ШОС и БРИКС. Страны взаимно и активно поддерживают политические инициативы друг друга.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Как я уже упомянул, мы сообща продвигали на всех международных площадках инициативу Александра Григорьевича Лукашенко (Президента Беларуси - прим. ред.) по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Она идет в русле инициативы Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы активно помогали обеспечить успех III Минской международной конференции по евразийской безопасности в октябре нынешнего года и с удовлетворением отмечаем расширение круга стран, которые разделяют наши подходы и готовы присоединиться к соответствующей работе".
Динамично развивающиеся отношения Беларуси и России ставят целью не только совместное развитие двух государств, но и решение региональных проблем.
"В то время как Европа выбирает курс на милитаризацию, закрытие границ и политику санкций, мы вместе с российскими коллегами выстраиваем принципиально новую иную модель - архитектуру безопасности, основанную на взаимном доверии и союзнических обязательствах, - обозначил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. - В этом контексте важна наша совместная работа по укреплению доверия и созданию устойчивой архитектуры безопасности на нашем общем евразийском пространстве. Наша принципиальная позиция остается неизменной: безопасность должна быть единой и неделимой для всех".
Также была отмечена высокая динамика развития так называемой "дипломатии шаговой доступности". За последние два года в России шесть отделений посольства Беларуси были преобразованы в генконсульства (во Владивостоке, в Калининграде, в Нижнем Новгороде). До конца текущего года планируется открытие белорусского загранучреждения в Воронеже. Данный процесс, как подчеркнул Максим Рыженков, двусторонний. На территории Беларуси планируются к открытию отделения российского посольства в Витебске, Гомеле и Могилеве.