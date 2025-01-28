С 1 февраля бюджет прожиточного минимума составит 447 белорусских рублей

В Беларуси с 1 февраля повышается бюджет прожиточного минимума, который превысит 447 белорусских рублей.

Вслед за БПМ автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Например, вырастут пособия для семей, которые воспитывают детей. Так, при рождении первого ребенка выплатят 10 бюджетов прожиточного минимума, а за второго и последующих детей - 14 БПМ.

Ольга Штин, пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения, по сравнению с его предыдущим установленным размером (1 ноября 2024 года), увеличился на 2,2 %. Его размер составит 447,64 бел. руб. Новый размер будет действовать с 1 февраля по 30 апреля 2025 года".

Кроме того, прибавят социальные пенсии и возрастные надбавки. С начала нового месяца вырастут и пособия по уходу за инвалидом I группы, а также за лицом, достигшим 80 лет.

Светлана Коваль, замначальника управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличиваются почти на 11 %. Если это первый ребенок в семье, то выплата составит 861 бел. руб., на второго и последующего - 984 руб., а на ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет - 1107 руб. Также увеличиваются и размеры других пособий, которые исчисляются из бюджета прожиточного минимума. На 2025 год в бюджете запланировано израсходовать на пособия воспитывающим детей всего 3,7 млрд бел. руб. Из них 2 млрд уйдут на выплаты по уходу за ребенком в возрасте до трех лет".