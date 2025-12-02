3.73 BYN
С 14 декабря изменится график поездов Белорусской железной дороги
Расписание движения поездов на Белорусской железной дороге изменится в предпраздничный период с 14 декабря. Акцент - на развитие транспортной доступности и оптимизацию маршрутов, а также усиление популярных направлений.
В период новогодних праздников будут курсировать более 200 дополнительных поездов. Они свяжут белорусские города с Москвой и Санкт-Петербургом.
Сергей Шемет, замначальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:
"Особое внимание было уделено развитию транспортной модели регионов, в том числе за счет задействования современного моторвагонного подвижного состава на направлениях, связывающих столицу с областными центрами, а также такими городами, как Орша, Полоцк, Мозырь и Пинск. Кроме того, в выходные, праздничные, предпраздничные дни предусмотрено достаточное количество пассажирских поездов для вывоза пассажиров как в международном, так и в местном сообщении".
По новому расписанию будут курсировать более 370 поездов. По выходным и праздникам предусмотрены дополнительные составы по наиболее популярным маршрутам.