С 14 декабря изменится график поездов Белорусской железной дороги

Расписание движения поездов на Белорусской железной дороге изменится в предпраздничный период с 14 декабря. Акцент - на развитие транспортной доступности и оптимизацию маршрутов, а также усиление популярных направлений.

В период новогодних праздников будут курсировать более 200 дополнительных поездов. Они свяжут белорусские города с Москвой и Санкт-Петербургом.

Сергей Шемет, замначальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги:

"Особое внимание было уделено развитию транспортной модели регионов, в том числе за счет задействования современного моторвагонного подвижного состава на направлениях, связывающих столицу с областными центрами, а также такими городами, как Орша, Полоцк, Мозырь и Пинск. Кроме того, в выходные, праздничные, предпраздничные дни предусмотрено достаточное количество пассажирских поездов для вывоза пассажиров как в международном, так и в местном сообщении".

