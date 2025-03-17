С 19 марта Латвия намерена частично закрыть три КПП на границе с Беларусью и Россией

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В Латвии собираются частично закрыть пограничные переходы "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" с 19 марта, пересекать их теперь будет разрешено только автотранспорту. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на латвийские СМИ.

Министерство внутренних дел ранее получило предложение Государственной пограничной охраны о частичном закрытии погранпунктов "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина"), "Гребнево" (с российской стороны - "Убылинка") и "Терехово" (с российской стороны - "Бурачки").

Согласно проекту решения, подготовленному МВД Латвии, начиная с 19 марта 2025 года пересекать вышеупомянутые погранпункты будет разрешено только автотранспорту. Таким образом, пункты пропуска будут закрыты для пешеходов и велосипедистов.

В аннотации к проекту говорится, что частичное закрытие КПП обусловлено "сложившейся геополитической обстановкой". Ограничения вводятся "с целью усиления охраны границы и повышения эффективности пограничного контроля".