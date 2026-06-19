С 20 по 22 июня в Бресте пройдет Международный форум СГ "Великое наследие - общее будущее"

Память - это главная нить, связующая поколения.

В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок - такое больше никогда не должно повториться.

85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать "нет" фальсификации истории и сохранить историческую правду.