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С 20 по 22 июня в Бресте пройдет Международный форум СГ "Великое наследие - общее будущее"
Автор:Редакция news.by
Память - это главная нить, связующая поколения.
В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок - такое больше никогда не должно повториться.
85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать "нет" фальсификации истории и сохранить историческую правду.
По инициативе Парламентского собрания Союза Беларуси и России с 20 по 22 июня состоится Международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Это событие объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки.