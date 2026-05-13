С 25 мая визы в Шри-Ланку для белорусов станут бесплатными
Шри-Ланка с 25 мая сделает электронные визы для белорусов бесплатными. Об этом заявил глава МИД Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки.
Туризм как направление сотрудничества получил особый импульс с открытием в прошлом году прямого авиасообщения между странами. Также Максим Рыженков заверил коллегу в готовности Беларуси содействовать социально-экономическому развитию Шри-Ланки как посредством наращивания поставок удобрений и техники, так и в рамках подготовки кадров.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Такая работа уже ведется, например, в формате подготовки ланкийских специалистов-медиков. В целом хочется сказать, что в настоящее время почти 3 тыс. студентов, аспирантов, специалистов проходят обучение в нашей стране. И мы очень горды, что ланкийская сторона выбрала именно Республику Беларусь и высоко оценивает уровень нашего образования. Мы готовы расширять спектр сотрудничества и предлагаем рассмотреть обучение в вузах Беларуси и по другим специальностям".
Участники встречи договорились об активизации двусторонних политических контактов, а также о подготовке к проведению до конца года заседания совместной белорусско-ланкийской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.