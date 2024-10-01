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С выставками учеников Владимира Садина можно ознакомиться в галереях Слуцка

Художники, ставшие мэтрами. Выставка учеников Владимира Садина в Слуцке. Это посвящение учителю к столетию со дня рождения. Сегодня его ученики известны не только на малой родине, в Слуцке, но и за пределами Беларуси.

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