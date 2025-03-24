"Самая главная задача - это поиск людей". В МЧС рассказали о работе белорусских спасателей в Мьянме

"Наш отряд аттестован по международным стандартам Организации Объединенных Наций. Это поисково-спасательный отряд тяжелого класса, который способен автономно в течение 10 суток в режиме 24 на 7 проводить поисково-спасательные работы. Поэтому принципиально было направить как можно быстрее наших ребят туда, в Мьянму, для того, чтобы приступить к поисково-спасательным работам. Самая главная задача - это поиск людей, извлечение их из-под завалов и оказание необходимой помощи, - рассказал Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси. - Всего в отряде 66 человек, 4 кинологических расчета, 4 собаки. Первая группа - 33 спасателя, 2 собаки и 2 единицы техники - уже прибыла непосредственно в Мандалай и проводит поисково-спасательные работы".