3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Автор:Андрей Ястребов
Создание комфортных условий для жизни в больших и малых городах Беларуси, развитие регионов находится на контроле государства.
Поэтому и подарки к празднику 7 Ноября по традиции - нужное людям, в том числе и объекты инфраструктуры.
4 ноября в Осиповичах торжественно открыта новая современная школа.
Когда-то окраина райцентра, теперь это быстро растущий микрорайон Осиповичей с 17-ю многоэтажками. Детей здесь свыше тысячи. Для них и подарок - новый храм знаний.
К реализации проекта (причем инновационного для района) строители приступили год назад. В здании разместилась не только школа, но и детский сад на 75 мест, школа искусств. Получился настоящий образовательный центр.
Дети и родители поделились впечатлениями:
"Мне понравилось. Наша школа очень большая, красивая. Можно найти много друзей. Уже скорее хочется учиться в новой школе".
"Школа самая красивая на свете".
"Очень близко, рядом, очень удобно. Детей много, поэтому школа нужна. Замечательно!"
"Район молодой, столько детей. Мы очень ждали-ждали и вот дождались. Спасибо вам большое".
А еще есть хорошая спортивная база: футбольное поле, тренажерный зал и два спортивных (для борьбы и игровых видов).
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Как подчеркивал наш Президент, образование - это фундамент нации. Именно поэтому в Республике Беларусь реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на создание новых объектов социальной инфраструктуры. Хотел бы отметить: только с начала этой пятилетки уже построено более 70 детских садов. Свои двери открыли более 20 средних школ. Сегодня в городе Осиповичи открыл свои двери еще один новый храм, как отметил наш Президент, это новая школа".
Проект стоимостью 42 млн рублей - госинвестиции в будущее, ведь расписание современного школьника наполнено не только уроками. В Осиповичах создан этноклуб. Вместе с мастерами ребят здесь обучают творчеству и традициям малой родины.
Лидия Кардымон, руководитель образцовой студии ткачества Осиповичского районного центра народного творчества:
"Раньше это передавалось нам нашими бабушками, теперь вот мы стараемся не забыть это все, не потерять. Умеют у нас уже ткать и салфеточки, и даже рушники".
А еще в школе есть кабинеты трудового обучения, домоводства. Комфортные условия не только для учебы, но и для работы педагогов. А значит и проблема закрепленности молодых кадров будет решена.
Виктория Лихачева, директор СШ № 5 г. Осиповичи имени Ф. А. Крыловича:
"Весь микрорайон у нас находится. Приедете в субботу, в воскресенье - нам не надо их созывать, они уже у нас. Мы очень рады и благодарны. И все сделано очень вовремя".
В перспективе микрорайон в Осиповичах прирастет еще шестью многоэтажками.
И школа станет не только образовательным центром для школьников, но и центром досуга для всей семьи.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все