"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах

Создание комфортных условий для жизни в больших и малых городах Беларуси, развитие регионов находится на контроле государства.

Поэтому и подарки к празднику 7 Ноября по традиции - нужное людям, в том числе и объекты инфраструктуры.

4 ноября в Осиповичах торжественно открыта новая современная школа.

Когда-то окраина райцентра, теперь это быстро растущий микрорайон Осиповичей с 17-ю многоэтажками. Детей здесь свыше тысячи. Для них и подарок - новый храм знаний.

К реализации проекта (причем инновационного для района) строители приступили год назад. В здании разместилась не только школа, но и детский сад на 75 мест, школа искусств. Получился настоящий образовательный центр.

Дети и родители поделились впечатлениями:

"Мне понравилось. Наша школа очень большая, красивая. Можно найти много друзей. Уже скорее хочется учиться в новой школе".

"Школа самая красивая на свете".

"Очень близко, рядом, очень удобно. Детей много, поэтому школа нужна. Замечательно!"

"Район молодой, столько детей. Мы очень ждали-ждали и вот дождались. Спасибо вам большое".

А еще есть хорошая спортивная база: футбольное поле, тренажерный зал и два спортивных (для борьбы и игровых видов).

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Как подчеркивал наш Президент, образование - это фундамент нации. Именно поэтому в Республике Беларусь реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на создание новых объектов социальной инфраструктуры. Хотел бы отметить: только с начала этой пятилетки уже построено более 70 детских садов. Свои двери открыли более 20 средних школ. Сегодня в городе Осиповичи открыл свои двери еще один новый храм, как отметил наш Президент, это новая школа".

Проект стоимостью 42 млн рублей - госинвестиции в будущее, ведь расписание современного школьника наполнено не только уроками. В Осиповичах создан этноклуб. Вместе с мастерами ребят здесь обучают творчеству и традициям малой родины.

Лидия Кардымон, руководитель образцовой студии ткачества Осиповичского районного центра народного творчества:

"Раньше это передавалось нам нашими бабушками, теперь вот мы стараемся не забыть это все, не потерять. Умеют у нас уже ткать и салфеточки, и даже рушники".

А еще в школе есть кабинеты трудового обучения, домоводства. Комфортные условия не только для учебы, но и для работы педагогов. А значит и проблема закрепленности молодых кадров будет решена.

Виктория Лихачева, директор СШ № 5 г. Осиповичи имени Ф. А. Крыловича:

"Весь микрорайон у нас находится. Приедете в субботу, в воскресенье - нам не надо их созывать, они уже у нас. Мы очень рады и благодарны. И все сделано очень вовремя".

В перспективе микрорайон в Осиповичах прирастет еще шестью многоэтажками.