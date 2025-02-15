Сенатор РФ о Минских соглашениях: Даже подписанным документам западные партнеры не всегда следуют

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12 февраля 2025 года исполнилось 10 лет мирным соглашениям, подписанным в Минске между Киевом и Донецкой и Луганской республиками. Гарантами тогда выступили Германия, Франция и Россия. В Минских соглашениях был зафиксирован мирный план разрешения начавшегося конфликта. Украина эти соглашения выполнять не стала, тем самым нарываясь на ответ со стороны Российской Федерации как одного из гарантов этих соглашений.

Сенатор Российской Федерации, представитель от ДНР Наталья Никонорова в программе "Война и мир" напомнила, что 17 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию по Украине. Члены Совета Безопасности поддержали комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятых и подписанных в белорусской столице 12 февраля 2015 года, а также приветствовали декларацию президента Российской Федерации, президента Украины, президента Франции и канцлера Германии. "Была принята резолюция Совета Безопасности ООН. Минские соглашения были не просто достигнуты между сторонами конфликта, а именно Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками при посредничестве гарантов, то есть России, Франции и Германии, но и одобрены резолюцией Совета Безопасности. А в соответствии со статьей 25 Устава организации, все члены ООН обязуются выполнять решение о безопасности. Это единственный орган, который имеет право издавать обязательные для выполнения решения. И ни один из пунктов Минских соглашений со стороны Украины и западного гаранта выполнен не был", - обратила внимание сенатор.

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Переговорный процесс был достаточно сложным, но со стороны Украины и Запада было сделано все, чтобы его максимально запутать, затянуть и не выполнить ни одного пункта, уверена Наталья Никонорова. "Это было всего лишь время для накачки Украины оружием, для усиления проекта "Анти-Россия" на границах РФ. Впоследствии западные гаранты открыто признались в этом. И Меркель, и Оланд признались, что действительно это было просто затягивание времени", - напомнила она.

Наталья Никонорова:

"Это такая хорошая для нас прививка: всегда помнить, что даже подписанным документам не всегда следуют наши западные партнеры. Они всегда используют любую возможность агрессивно себя вести по отношению к Российской Федерации. В основном это делается руками сателлитов. В данном случае это киевский режим, который полностью используется для этих целей. Так что мы хорошо усвоили этот урок".

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По словам представителя ДНР, у России как у участника тех переговоров, были искренние мотивы и стремления к миру.