Сергеенко находится с визитом в Нейпьидо для участия в церемонии инаугурации Президента Мьянмы

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, по поручению главы государства находится с визитом в городе Нейпьидо для участия в торжественной церемонии инаугурации Президента Мьянмы. Визит белорусской делегации начался с возложения цветов к Мемориалу павшим героям.

Также 9 апреля представители Беларуси посетили в столице Мьянмы улицу Минскую. Такое название она получила в честь официального визита Александра Лукашенко в 2025 году.