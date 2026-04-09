Сергеенко находится с визитом в Нейпьидо для участия в церемонии инаугурации Президента Мьянмы
Автор:Редакция news.by
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, по поручению главы государства находится с визитом в городе Нейпьидо для участия в торжественной церемонии инаугурации Президента Мьянмы. Визит белорусской делегации начался с возложения цветов к Мемориалу павшим героям.
Также 9 апреля представители Беларуси посетили в столице Мьянмы улицу Минскую. Такое название она получила в честь официального визита Александра Лукашенко в 2025 году.
В фокусе внимания делегации и вопросы развития двусторонних отношений. Мьянма - давний партнер Беларуси в Юго-Восточной Азии.