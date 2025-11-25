Шафир: США понимают бессмысленность и бесперспективность для себя участия в украинском конфликте

Американская сторона понимает бессмысленность и бесперспективность для себя участия в этом конфликте. Такое мнение в программе "Это другое" высказал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

По его словам, вопрос о мирных инициативах нужно разделить на 2 части.

Первая - это американская часть. "Конечно же, очень многие из пунктов в американском проекте являются малоприемлемыми для Российской Федерации, для задач и целей СВО, которые были задекларированы с самого начала специальной военной операции. Но необходимо отметить, что американцы, в частности, Трамп и его команда выполнили свое то ли обещание, то ли угрозу, что каждое следующее предложение для украинской стороны будет становиться все более тяжелым. В этом плане Трампа содержится значительно большая доля реализма и значительно ухудшенные условия для украинской стороны. Повторюсь, это не значит, что план оптимальный, но он демонстрирует главное: американская сторона понимает бессмысленность и бесперспективность для себя участия в этом конфликте. Это первое".

Второе, по его словам, все то, что касается европейских поправок, европейских инициатив или европейского плана. "По сути, мы здесь имеем дело исключительно со спекуляциями. Нет четкого понимания того, что за корректировки, дополнения предлагают европейские контрпартнеры. Помимо информационных вбросов, помимо сообщений "по заявлениям анонимных источников", "членов Европарламента", по факту на самом деле ничего нет. Возможно, отсюда определенный оптимизм американских чиновников, которые участвуют в переговорах, потому что когда у твоего оппонента нет никаких вменяемых аргументов, а у тебя аргументы есть, то на твоей стороне определенные рычаги давления.