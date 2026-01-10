Сила в единстве - как белорусы пережили циклон "Улли"

Циклон "Фрэнсис-Улли" принес с собой немало бед. Стихия ударила по стране со всей силой: снег, метели и шквалистый ветер. Снежный покров в некоторых местах по стране достигал до полуметра. Больше всего осадков пришлось на восток и центральную часть страны.

Последствия ощутили все - от жителей отдаленных деревень до столичных автомобилистов. Поваленные деревья, оборванные линии электропередачи и буксующий транспорт - такой экзамен на прочность пришлось пройти белорусам.

Снежный апокалипсис в народе уже окрестили "братом Хавьера" Тот, если помните, накуролесил в 2013-м. Так что опыт противостояния стихии у нас есть.

О визите "Фрэнсиса-Улли" знали заранее, и как только он начал хозяйничать в стране, "армия" коммунальщиков сразу вступила в бой. Плечом к плечу с ними работали силовые ведомства и тысячи неравнодушных белорусов. Мы показали: вместе по плечу и не такие сугробы. Люди с лопатами буквально завалили соцсети, как тот самый снег. Работа велась в режиме нон-стоп. Этот снежный экзамен наглядно демонстрирует, что наша сила - в единстве.

"Улли" тебе надо, "Фрэнсис"?

Конец рабочей недели для белорусов выдался непростым. В стране хозяйничал снежный циклон "Улли-Фрэнсис". Объявлен красный уровень опасности.

Снежные заносы на дорожных магистралях. Ветер буквально валил с ног. Сугробы до полуметра.

Из-за мощного циклона "Фрэнсис-Улли" в большинстве районов страны введен план "Погода", а снегоуборочная техника переведена на круглосуточный режим работы. Нынешнюю стихию в народе уже окрестили "родственником" того самого "Хавьера", который белорусы помнят до сих пор. В 2013 году он принес немало бед, буквально парализовав страну за несколько часов. По словам синоптиков, "Хавьер" был гораздо мощнее и разрушительнее своего "младшего брата".

Однако природа у них одна: столкновение южного циклона с холодным полярным воздухом - опасное сочетание, которое неизбежно приводит к снежному шторму.

Добраться до пункта назначения - еще та полоса препятствий. Заснеженные дворы стали ловушкой для автомобилистов - выехать на личном транспорте практически невозможно.

Поэтому каждый выбирал свой маршрут. Конечно, лучший выбор - пересесть на общественный транспорт, но и тут никак без проблем.

Сложные погодные условия отразились и на работе Белорусской железной дороги. На ряде участков поезда следовали с отклонением от установленного графика. Восстановление штатного режима движения стало приоритетной задачей для ведомства.

Александр Хорошевич, первый замначальника Белорусской железной дороги:

"Мы серьезнее всего ощутили стихию в Гомельской и Могилевской областях. Поэтому там для нас, как для железнодорожников, наиболее напряженная ситуация. А так в целом везде пока по остальным регионам одинаковая. Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы соблюдать график движения поездов".

Сильнейшая метель привела к сбоям в работе авиасообщения. Особенно в Гомеле. В Национальном аэропорту Минск рейсы выполняли в штатном режиме. Бригады из специалистов, техники и водителей пришли на помощь.

Нашлись отчаянные смельчаки, которые пытались штурмовать снежный шторм на двух колесах. А были и такие, кто превратил городские улицы в свои собственные лыжные трассы.

Убрать все эти заснеженные лабиринты предстояло целой "армии" коммунальщиков.

Андрей Ромашко, замминистра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Ежедневно задействовано более 3 тыс. единиц техники и более 6 тыс. человек для ручной уборки территорий населенных пунктов от снега. Это что касается именно территории населенных пунктов и сферы деятельности жилищно-коммунального хозяйства. По-разному мониторится: где полтора часа, где каждые два часа, где постоянно. Это делается для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, экстренных служб и скорой помощи".

Не остались в стороне и силовые структуры Беларуси. Личный состав был немедленно переведен на усиленный режим несения службы. По указанию главы МВД на помощь службам ЖКХ была задействована "тяжелая артиллерия" - вездеходы, БТРы, "Волаты" и "Тигры".

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Развернут оперативно-ситуационный штаб по обеспечению безопасности и оказанию оперативной помощи участникам дорожного движения. На текущий момент сотрудники ГАИ оказывают помощь коммунальным службам в сопровождении снегоуборочной техники. Обращаю внимание, что в случае выявления халатности со стороны дорожных и коммунальных служб, будут предприняты принципиальные меры по отношению к должностным лицам".

Всплеска ДТП из-за неблагоприятных погодных условий не наблюдалось. Хотя в некоторых местах возникали заторы, они были оперативно устранены благодаря совместным усилиям.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Создан оперативно-ситуационный штаб на базе подразделения Госавтоинспекции столицы. Осуществляется сопровождение всех сформированных колонн как по центральным проспектам, МКАД, так и на районном уровне с районными ремавтодорами по каркасным улицам и местным районным улицам. Осуществляется как переметание, так и посыпка проезжей части во взаимодействии с коммунальными предприятиями Минска".

К бою подключились и тысячи сотрудников и курсантов МЧС. Из снежных заносов были извлечены около 300 автомобилей, автобусов, машин скорой помощи, снег убрали на территории свыше 500 социальных объектов. Плечом к плечу трудились более 2,5 тыс. работников.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Личный состав останется работать по усиленному варианту. Мы ожидаем серьезное понижение температурных режимов по стране в целом. Усиление ветра до 20 м/с. Это может привести к повреждениям линии электропередачи, обрушению кровель. Поэтому мы должны быть готовы для решения этих вопросов".

Штурмовали снежные крепости и наши военные. Около 3 тыс. представителей Вооруженных Сил Беларуси активно подключись к противостоянии этой снежной блокаде.

Александр Мосолов, первый замначальника тыла ВС Беларуси:

"Мы выделили личный состав по уборке прилегающих территорий детских садов, школ, поликлиник, больниц, других социально значимых объектов. Также выделена и работает техника в городах, населенных пунктах по эвакуации машин, по расчистке дорог".

В такой большой уборке важно участие каждого. Это время конкретных дел! На личном примере с лопатой в руках на расчистку территории вышел и Александр Лукашенко. С командой помощников, в числе которых и младший сын Президента. Рядом и Умка.

Глава государства задал тон целому марафону по уборке снега. Жители выходили на помощь в свои дворы. Активно к флешмобу взаимопомощи подключились и регионы.

Снег, который мы все так желали на Новый год, приносит позитив. Беларусь превратилась в одну большую съемочную площадку: ленты соцсетей пестрят кадрами зимней сказки. Есть, конечно, ролики с очень забавной озвучкой.

Задал свой тренд и редакция news.by. Под песню про циклон "Улли" сейчас снимают десятки роликов!