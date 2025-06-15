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Сильнейшая вспышка в зоне прямого воздействия на планету произошла на Солнце
Автор:Редакция news.by
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Вспышка, близкая к высочайшему классу Х, зафиксирована на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). Она является самой крупной в июне.
"15 июня в 21:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4114 (N17E15) зарегистрирована вспышка M8.5 продолжительностью 39 минут", - говорится в сообщении.
Как отметили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка произошла в зоне прямого воздействия на планету.
Кроме того, в воскресенье произошло еще три вспышки класса М - М6.8, М2.2 и М1.9.