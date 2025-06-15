Сильнейшая вспышка в зоне прямого воздействия на планету произошла на Солнце

Вспышка, близкая к высочайшему классу Х, зафиксирована на Солнце, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"). Она является самой крупной в июне.

"15 июня в 21:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4114 (N17E15) зарегистрирована вспышка M8.5 продолжительностью 39 минут", - говорится в сообщении.

Как отметили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка произошла в зоне прямого воздействия на планету.