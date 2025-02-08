Синькевич: "Вызов" - это уже такая одна большая семья"

"Вызов" - это уже такая одна большая семья". Таким мнением в программе "Война и мир" поделилась пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси" Ирина Синькевич.

"Республиканский военно-патриотический турнир "Вызов" работает уже несколько лет. Изначально он начинался просто как военно-патриотический лагерь. Но потом мы поняли, что мы можем сюда привозить детей со всей республики. И, конечно, был смысл добавить немножко соревновательного момента. Поэтому был придуман именно республиканский военно-патриотический турнир. Здесь дети абсолютно из разных регионов. Это уже второй сезон", - рассказала она.

Пресс-секретарь отметила, что есть видимый успех. "Успех в первую очередь в том, что дети проверяют свои страхи и борются с ними. Они учатся брать ответственность за себя, за свою команду, - отметила она. - Побегали на полигоне и увидели, что если они в команде не будут работать, будут ссориться внутри, то выполнять задачи будет очень сложно, в принципе как и в реальной жизни".

Ирина Синькевич, пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси":

"Они преодолевают еще дискомфорт армейского быта. Здесь школьники, старшие классы (9-й, 10-й). Им непривычно жить в палатках. Важно показать им настоящий армейский быт, чтобы они окунулись, прочувствовали на себе, увидели, как тяжело это, и поняли, что надо беречь наше мирное небо. А с другой стороны, может, из них кто-то выберет профессию офицера в будущем, поступит в Военную академию. Уже многие из первого сезона поступили, многие готовятся поступать.