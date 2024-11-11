3.41 RUB
3.43 USD
3.57 EUR
ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Синоптики рассказали о погоде 31 декабря в Беларуси
В Беларуси 31 декабря будет облачно с прояснениями, на большей части территории ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды
В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог может быть гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1, плюс 4, максимальная днем - 0, плюс 6 градусов.
Президент
Все
За что Президент Беларуси пообещал вручить Кухареву звезду Героя Беларуси
Президент Беларуси напомнил, что нужно ценить метростроевцам
Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре
"Поехали!" Президент Беларуси отправился осматривать новые станции Минского метрополитена
Политика
Все
Общество
Все
Главная профсоюзная елка состоялась в Минске
Дмитрий Лукашенко со своей семьей приехал с подарками к воспитанникам Ошмянского дома-интерната
6 жителей Витебска получили награды от МЧС за проявленное мужество на пожаре в ЦТ
Мирного неба над головой! Белорусские полярники поздравили страну с Новым годом и Рождеством
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все