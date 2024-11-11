ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Синоптики рассказали о погоде 31 декабря в Беларуси

Синоптики рассказали о погоде 31 декабря в Беларуси

В Беларуси 31 декабря будет облачно с прояснениями, на большей части территории ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды

В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог может быть гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит минус 1, плюс 4, максимальная днем - 0, плюс 6 градусов.

погода

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все