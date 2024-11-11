Синоптики рассказали о погоде 31 декабря в Беларуси

В Беларуси 31 декабря будет облачно с прояснениями, на большей части территории ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды