Сийярто: Самое время вернуться к здравому смыслу в выстраивании отношений с Беларусью
Самое время вернуться к здравому смыслу в выстраивании отношений с Беларусью, уверен министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Об этом представитель Евросоюза 10 сентября во время посещения Белтелерадиокомпании.
Напомним, не только экономическая, но и информационная блокада продолжается со стороны ЕС в отношении нашей страны. И тем интереснее все сказанное Сийярто в стенах БТ.
Петер Сийярто пообщался с председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом и дал эксклюзивное интервью "Первому информационному".
"У Венгрии четкая позиция по санкциям и их влиянию. Мы уже приняли в ЕС 18 пакетов санкций, они навредили больше Европе и европейской экономике, чем Беларуси или России. Это очевидно, - отметил Петер Сийярто. - Даже среди моих коллег-министров в Европе есть четкое мнение о том, что санкции не работают так, как планировалось. Давайте скажем это прямо. Наша позиция простая: если ты что-то делаешь 18 раз, и это не работает, может, стоит перестать это делать. Но европейские коллеги уверены: если мы сделаем одно и то же в 19-й раз, то оно почему-то сработает".
Также в стенах Белтелерадиокомпании обсудили другие темы:
- Беларусь и санкционное давление;
- Украина;
- Трамп и его роль в мировой политике;
- Шанхайская организация сотрудничество как противовес ЕС;
- позиция венгерского премьера Виктора Орбана по острым вопросам.
Эксклюзивное интервью Петера Сийярто смотрите 10 сентября на "Первом информационном" в 20:00 и на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".