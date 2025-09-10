Сийярто: Самое время вернуться к здравому смыслу в выстраивании отношений с Беларусью

"У Венгрии четкая позиция по санкциям и их влиянию. Мы уже приняли в ЕС 18 пакетов санкций, они навредили больше Европе и европейской экономике, чем Беларуси или России. Это очевидно, - отметил Петер Сийярто. - Даже среди моих коллег-министров в Европе есть четкое мнение о том, что санкции не работают так, как планировалось. Давайте скажем это прямо. Наша позиция простая: если ты что-то делаешь 18 раз, и это не работает, может, стоит перестать это делать. Но европейские коллеги уверены: если мы сделаем одно и то же в 19-й раз, то оно почему-то сработает".