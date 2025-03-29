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Схема движения транспорта изменится на Логойском тракте в Минске. Что стало причиной
В Минске на одном из участков Логойского тракта изменится схема движения транспорта и графики светофорного регулирования. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"С целью исключения маневра разворота на участке Логойского тракта вблизи пересечения с улицей Широкой в прошлом году по инициативе Госавтоинспекции проработан вопрос внесения изменений в схему организации дорожного движения и графики светофорного регулирования на указанном перекрестке", - сообщили в УГАИ.
Проектом предусмотрена организация левого поворота с улицы Широкой на Логойский тракт, а также с Логойского тракта на улицу Калиновского с закрытием разворота на Логойском тракте вблизи перекрестка с улицей Широкой.
Указанные мероприятия запланированы с учетом анализа ДТП и аварийных ситуаций, а также мониторинга общественного мнения граждан. Реализация изменений ОДД будет выполнена силами "СМЭП Мингорисполкома" после переоборудования светофорного регулирования