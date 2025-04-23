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Следователи Беларуси и России присоединились к международному автопробегу в Витебске
Сотрудники Следственного комитета по Витебской области приняли участие в международном автопробеге в честь 80-летия Победы. Автопробег стартовал на площади Победы в областном центре. К нему присоединились коллеги из России - Брянской и Смоленской областей.
Участники митинга возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.
Анатолий Уханов, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области:
"Для меня, как и для всех жителей России и Беларуси, очень важно участвовать в этих акциях. В дань памяти наших дедов и прадедов, которые добыли для нас Победу, такие мероприятия очень важны".
Александр Гуцко, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области:
"В преддверии 80-летия Победы следователи Беларуси и России в очередной раз объединились, чтобы почтить память и наш народ, который освободил нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. Мы тесно взаимодействуем с нашими коллегами из России. Я думаю, что эта традиция будет продолжена".
Автопробег продолжит свой путь. По маршруту к колонне присоединятся следователи из других регионов страны. Участники акции посетят мемориальный комплекс в Орше, а также памятные места в Могилевской и Гомельской областях.