Следователи Беларуси и России присоединились к международному автопробегу в Витебске

Сотрудники Следственного комитета по Витебской области приняли участие в международном автопробеге в честь 80-летия Победы. Автопробег стартовал на площади Победы в областном центре. К нему присоединились коллеги из России - Брянской и Смоленской областей.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.

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Анатолий Уханов, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области:

"Для меня, как и для всех жителей России и Беларуси, очень важно участвовать в этих акциях. В дань памяти наших дедов и прадедов, которые добыли для нас Победу, такие мероприятия очень важны".

Александр Гуцко, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Витебской области:

"В преддверии 80-летия Победы следователи Беларуси и России в очередной раз объединились, чтобы почтить память и наш народ, который освободил нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. Мы тесно взаимодействуем с нашими коллегами из России. Я думаю, что эта традиция будет продолжена".

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